Cossiga: Zanda, 'ha vissuto in anni travagliati, di riforme e di sangue' (3) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - "Proprio nell'Italia negli anni '70, quell'Italia così riformista e aperta al nuovo, la violenza politica del terrorismo rosso e dello stragismo nero -ha proseguito il senatore del Pd- insanguinava le città, uccideva uomini delle Forze dell'Ordine, magistrati, politici e cittadini inermi, sino all'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta". "Sempre in quegli anni, l'attentato a Berlinguer in Bulgaria e a Papa Wojtyła in Piazza San Pietro. Sembra che un filo politico leghi quei tre fatti tanto diversi. Ciascuno a suo modo, Aldo Moro, Enrico Berlinguer e Papa Wojtyła esprimevano un pensiero nuovo che andava a toccare equilibri consolidati, non solo in Italia, anzi soprattutto in quello che era allora l'Est del mondo. Uno di loro tre è stato assassinato dalle Brigate Rosse, mentre per gli altri due ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - "Proprio nell'Italia negli'70, quell'Italia così riformista e aperta al nuovo, la violenza politica del terrorismo rosso e dello stragismo nero -ha proseguito il senatore del Pd- insanguinava le città, uccideva uomini delle Forze dell'Ordine, magistrati, politici e cittadini inermi, sino all'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta". "Sempre in quegli, l'attentato a Berlinguer in Bulgaria e a Papa Wojtyła in Piazza San Pietro. Sembra che un filo politico leghi quei tre fatti tanto diversi. Ciascuno a suo modo, Aldo Moro, Enrico Berlinguer e Papa Wojtyła esprimevano un pensiero nuovo che andava a toccare equilibri consolidati, non solo in Italia, anzi soprattutto in quello che era allora l'Est del mondo. Uno di loro tre è stato assassinato dalle Brigate Rosse, mentre per gli altri due ...

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Non possiamo capire la complessa vicenda di Cossiga se non ricordiamo il contesto", gli anni Sessanta e Settanta, caratterizzati da "grandi trasformazioni e grandi rifo ...

