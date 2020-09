Palermo | Kanoute è già rosanero | il suo account Instagram…

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Mamadouvestirà la maglia.Dopo Odjer, la società, si prepara a piazzare un altro importante colpo di mercato. Si tratta di Mamadou, da tempo nel mirino del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini: alla ricerca di un attaccante duttile che possa ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, andando così ad arricchire lo scacchiere di mister Boscaglia. Nonostante fosse legato al Catanzaro da un contratto in scadenza il prossimo anno, l'attaccante senegalese, sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria per approdare nel capoluogo siciliano. Con ogni probabilità, il calciatore, che già nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo di massima con la dirigenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Kanoute

