Alberto contro Speranza a Temptation Island:" Per me è l'antidonna"

La scorsa puntata è stata decisiva per Speranza, dove oltre a vedere degli atteggiamenti poco discutibile del suo fidanzato Alberto, ha scoperto anche di essere stata tradita poco tempo fa. Non c'è pace per lei che viene continuamente chiamata nel pinnettu per ascoltare le parole del suo compagno. Ciò che afferma Alberto è qualcosa che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire. Dopo 16 anni insieme oltre a non essere sicura se Speranza sia o no la donna della sua vita, la descrive come il tipo di ragazza che non le sarebbe mai piaciuto avere accanto.

Alberto contro Speranza a Temptation Island

Per lui è "l'antidonna", un prototipo completamente lontano da come è lui, dal suo ...

