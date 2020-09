Il messaggio d'amore di Navalny alla moglie Yulia: "Mi ha salvato dal coma" (Di martedì 22 settembre 2020) Dalla lettera d’amore, così Novecento, al post su Instagram, decisamente più contemporaneo. Trattandosi di Alexei Navalny, il principe degli oppositori russi che ha fatto del web il suo regno, la scelta è quasi obbligata. Ma il ‘succo’ resta. “Yulia, mi hai salvato, e lascia che lo mettano nei libri di testo di neuroscienze”, ha scritto Navalny ringraziando la moglie per averlo assistito nella fase più buia del coma. Il post è corredato da una foto della coppia all’ospedale la Charité di Berlino. Ma se da una parte c’è l’amore, dall’altra c’è la lotta politica. Navalny ha infatti chiesto alle forze ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Dlettera d’, così Novecento, al post su Instagram, decisamente più contemporaneo. Trattandosi di Alexei, il principe degli oppositori russi che ha fatto del web il suo regno, la scelta è quasi obbligata. Ma il ‘succo’ resta. “, mi hai, e lascia che lo mettano nei libri di testo di neuroscienze”, ha scrittoringraziando laper averlo assistito nella fase più buia del. Il post è corredato da una foto della coppia all’ospedale la Charité di Berlino. Ma se da una parte c’è l’, dall’altra c’è la lotta politica.ha infatti chiesto alle forze ...

Dopo circa 200 giorni dallo stop, anche in Sardegna ricominciano a suonare le campanelle e riempirsi le aule. Sono quasi 200mila gli studenti che da oggi riprendono le lezioni, in modo scaglionato tra ...

Questa sera, 21 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta il Gf Vip 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua quinta edizione in versione vip. Nel cast quest’ ...

