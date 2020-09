Londra verso un nuovo lockdown Maxi multe a chi vìola la quarantena

(Di lunedì 21 settembre 2020) Gli ospedali inglesi sono sempre più affollati. Il ministro della Salute ammette: "Ci siamo rilassati". Previste sanzioni da 11mila euro per chi sgarra. E da domani confinamenti locali per 15 milioni ...

La Gran Bretagna è sull’orlo di una seconda ondata di Covid-19, con lo spettro di un nuovo lockdown per Londra sempre più concreto. Ieri il primo ministro britannico ha fatto sapere che multe ...Bangkok. Ieri migliaia di persone si sono radunate a Bangkok per manifestare il proprio dissenso contro il governo del generale Prayuth Chan-ocha - al potere dal 2014 dopo aver guidato il golpe - e co ...Arrestata una donna sospettata di essere la responsabile della lettera inviata al presidente Usa Trump contenente il la ricina velenosa, mentre cercava di entrare negli Stati Uniti dal Canada da un va ...