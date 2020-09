Italiani con le mascherine ai seggi, funziona il voto in sicurezza (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo la rinuncia di centinaia di scrutatori per paura del Covid, le votazioni si stanno svolgendo in modo regolare. I servizi elettorali dei Comuni hanno sostituito senza difficoltà gli scrutatori, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo la rinuncia di centinaia di scrutatori per paura del Covid, le votazioni si stanno svolgendo in modo regolare. I servizi elettorali dei Comuni hanno sostituito senza difficoltà gli scrutatori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Italiani con Coldiretti: estate 2020 con 34 mln di italiani in vacanza (-13%) askanews Cancro al seno ad alto rischio, farmaco riduce del 25% pericolo ricadute

Tagliare di oltre un quarto il rischio di ricadute in pazienti con cancro al seno iniziale ad alto rischio. E' la promessa di abemaciclib, molecola sviluppata e prodotta da Eli Lilly, che in combinazi ...

MotoGp: 21.613 spettatori nel week-end sul circuito Misano

(ANSA) – BOLOGNA, 20 SET – Sono stati 21.613, complessivamente, gli appassionati delle due ruote entrati al circuito ‘Marco Simoncelli’ a Misano Adriatico durante week-end del Gran Premio dell’Emilia- ...

Ferrero non si ferma neanche col lockdown: premio ai dipendenti da 2mila euro

La Ferrero ha distribuito ai circa 6 mila dipendenti degli stabilimenti italiani un premio di 2.100 euro lordi in più in busta paga per il lavoro portato avanti durante i mesi più difficili dell’epide ...

