Mihajlovic al Tg1: “Se non fossi andato a quella partita sarei morto” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Se quel giorno non fossi andato alla partita sarei morto. Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto. Ma quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte“. Così, in un’intervista al Tg1, Sinisa Mihajlovic ha raccontato quel 25 agosto del 2019 quando, dopo il ricovero per leucemia del 15 luglio, uscì dall’Ospedale Sant’Orsola per seguire dalla panchina Helllas Verona-Bologna. “Quando passi la leucemia è difficile aver paura – ha aggiunto sorridendo spiegando l’esperienza della positività al coronavirus -: come quando passi una guerra, di cosa mai puoi avere paura dopo? Sono stato sempre sereno. Se lo avessi preso a febbraio-marzo quando ero immunodepresso poteva essere anche ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) “Se quel giorno nonallamorto. Anche se quel giorno ero debole in tutto e per tutto. Ma quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte“. Così, in un’intervista al Tg1, Sinisaha raccontato quel 25 agosto del 2019 quando, dopo il ricovero per leucemia del 15 luglio, uscì dall’Ospedale Sant’Orsola per seguire dalla panchina Helllas Verona-Bologna. “Quando passi la leucemia è difficile aver paura – ha aggiunto sorridendo spiegando l’esperienza della positività al coronavirus -: come quando passi una guerra, di cosa mai puoi avere paura dopo? Sono stato sempre sereno. Se lo avessi preso a febbraio-marzo quando ero immunodepresso poteva essere anche ...

