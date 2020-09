Calciomercato Inter, Pinamonti: “Futuro? Non ho ancora parlato con Conte, ma una cosa è certa” (Di venerdì 18 settembre 2020) Andrea Pinamonti fa ritorno all’Inter.Dopo essere stato al Genoa per un anno, dove ha collezionato tra campionato e Coppa Italia 34 presenze e 7 gol, l’attaccante classe '99, è tornato a vestire la maglia del club che ha consacrato la sua maturazione calcistica. Nella giornata di ieri, il calciatore nativo di Cles - in Trentino-Alto Adige - ha sostenuto le visite mediche di rito. Adesso, dunque, resta da capire se Pinamonti si aggregherà effettivamente al gruppo guidato da Antonio Conte, oppure se verrà mandato in prestito per giocare con maggiore continuità. La palla passa nelle mani della dirigenza nerazzurra.Inter, Zhang: “Mercato? Prima si vende e poi si compra. Vi svelo tutta la verità su Messi”. E su ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Andreafa ritorno all’.Dopo essere stato al Genoa per un anno, dove ha collezionato tra campionato e Coppa Italia 34 presenze e 7 gol, l’attaccante classe '99, è tornato a vestire la maglia del club che ha consacrato la sua maturazione calcistica. Nella giornata di ieri, il calciatore nativo di Cles - in Trentino-Alto Adige - ha sostenuto le visite mediche di rito. Adesso, dunque, resta da capire sesi aggregherà effettivamente al gruppo guidato da Antonio, oppure se verrà mandato in prestito per giocare con maggiore continuità. La palla passa nelle mani della dirigenza nerazzurra., Zhang: “Mercato? Prima si vende e poi si compra. Vi svelo tutta la verità su Messi”. E su ...

