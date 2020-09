Inter, Vidal atteso a Milano in serata (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero accogliere questa sera Arturo Vidal a Milano Oggi potrebbe finalmente essere il giorno dell’arrivo di Arturo Vidal a Milano. Il cileno si è presentato questa mattina al centro d’allenamento del Barcellona, ma già in serata potrebbe arrivare in Italia. Secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, nel pomeriggio Vidal dovrebbe partire con un volo direzione Milano e arrivare in serata. Il centrocampista potrà così avere un iniziale assaggio del mondo nerazzurro e cominciare domani con le visite mediche con l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato: i nerazzurri potrebbero accogliere questa sera ArturoOggi potrebbe finalmente essere il giorno dell’arrivo di Arturo. Il cileno si è presentato questa mattina al centro d’allenamento del Barcellona, ma già inpotrebbe arrivare in Italia. Secondo quanto riportato da Goal.com, infatti, nel pomeriggiodovrebbe partire con un volo direzionee arrivare in. Il centrocampista potrà così avere un iniziale assaggio del mondo nerazzurro e cominciare domani con le visite mediche con l’. Leggi su Calcionews24.com

