Dove l’aria è più inquinata ci sono più morti per Covid-19

(foto: Getty Images)Dove l'aria è più sporca il coronavirus fa più danni. È la conclusione a cui un team di ricercatori statunitensi è arrivato confrontando i livelli di inquinanti atmosferici pericolosi e mortalità procapite per Covid-19 in oltre 3mila contee del Paese. A dimostrazione – sostengono gli esperti – che l'esposizione a lungo termine al particolato fine e ultrafine rende le persone più vulnerabili alle infezioni. Esiste ormai una nutrita schiera di studi che indaga la relazione tra l'inquinamento atmosferico e la mortalità per tutte le cause. Ed è in questo contesto che si inserisce la nuova analisi, commissionata anche da ProPublica e pubblicata su Environmental Research Letters, perché per il momento un'associazione tra le condizioni ...

