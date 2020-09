Cagliari-Godin, c'è l'ok dell'Inter (Di martedì 15 settembre 2020) Cagliari - 'Faremo di tutto per portare Diego Godin a Cagliari ' . Diplomazie al lavoro e grande ottimismo ma quando si affrontano trattative così delicate, tutto potrebbe accadere da un momento all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020)- 'Faremo di tutto per portare Diego' . Diplomazie al lavoro e grande ottimismo ma quando si affrontano trattative così delicate, tutto potrebbe accadere da un momento all'...

DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - AlfredoPedulla : #Godin-#Cagliari: domani ultimi dettagli. Se andrà tutto ok, sarà programmato lo sbarco in #Sardegna - SkySport : Cagliari-Godin, chiusura più vicina con l'Inter - sportli26181512 : Cagliari-Godin, c'è l'ok dell'Inter: Molte ragioni non solo professionali convincono l'uruguaiano… - last_ultimo : @Alex_Cavasinni Peccato io al Cagliari gli avrei dato Ranocchia, Candreva e Jao Mario invece di Godin...mah... -