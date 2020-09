Amichevole: Inter scatenata, contro il Lugano termina 5-0 (Di martedì 15 settembre 2020) Prima uscita stagionale per l’Inter di Antonio Conte che ad Appiano Gentile ha sfidato gli svizzeri del Lugano. Buona prova per i nerazzurri che si sono imposti per 5-0. L’Inter chiude la pratica già nel primo tempo, calando un poker: apre le marcature il rientrante Dalbert, poi arriva un autogol di Kecskes e una doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa Lukaku fa 5-0 su rigore. VITTORIA Finisce 5⃣-0⃣ il primo test dei nerazzurri!#Dalbert #Lautaro Autorete @RomeluLukaku9 Tutte le foto https://t.co/X5Pknk1av1 #InterLugano #ForzaInter pic.twitter.com/cmtwzoWmVL — Inter (@Inter) September 15, 2020 Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Prima uscita stagionale per l’di Antonio Conte che ad Appiano Gentile ha sfidato gli svizzeri del. Buona prova per i nerazzurri che si sono imposti per 5-0. L’chiude la pratica già nel primo tempo, calando un poker: apre le marcature il rientrante Dalbert, poi arriva un autogol di Kecskes e una doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa Lukaku fa 5-0 su rigore. VITTORIA Finisce 5⃣-0⃣ il primo test dei nerazzurri!#Dalbert #Lautaro Autorete @RomeluLukaku9 Tutte le foto https://t.co/X5Pknk1av1 ##Forzapic.twitter.com/cmtwzoWmVL —(@) September 15, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

