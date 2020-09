Fabrizio Corona rincuora Zaniolo: “Forza Nicolò, sei un guerriero” (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabrizio Corona si unisce ai tanti messaggi di augurio e sostegno nei confronti di Nicolò Zaniolo: “Gli faccio l’in bocca al lupo. Forza Nicolò, sei un guerriero”, ha affermato Corona, ospite di Barbara D’Urso. Totalmente spaesata la conduttrice, che non sapeva assolutamente di chi si stesse parlando. Per quanto riguarda le condizioni del classe ’99 c’è da segnalare la sua operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro effettuata quest’oggi in Austria: il giovane resterà per questo motivo qualche giorno sul suolo austriaco, prima di darci dentro con la riabilitazione. I tempi di quest’ultima sono stimati in circa 6 mesi, nella speranza che possa arrivare al meglio per l’Europeo 2021. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020)si unisce ai tanti messaggi di augurio e sostegno nei confronti di Nicolò: “Gli faccio l’in bocca al lupo. Forza Nicolò, sei un guerriero”, ha affermato, ospite di Barbara D’Urso. Totalmente spaesata la conduttrice, che non sapeva assolutamente di chi si stesse parlando. Per quanto riguarda le condizioni del classe ’99 c’è da segnalare la sua operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro effettuata quest’oggi in Austria: il giovane resterà per questo motivo qualche giorno sul suolo austriaco, prima di darci dentro con la riabilitazione. I tempi di quest’ultima sono stimati in circa 6 mesi, nella speranza che possa arrivare al meglio per l’Europeo 2021.

