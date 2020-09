Aperti per voi: i luoghi più belli d’Italia, insieme al Touring Club (Di domenica 13 settembre 2020) C’è la basilica palatina di santa Barbara a Mantova, la casa museo Boschi Di Stefano con la sua collezione d’arte contemporanea e la chiesa di san Maurizio al Monastero Maggiore a Milano, la chiesa di santa Maria Egiziaca a Napoli o quella di san Bernardino al Pignolo a Bergamo, che conserva una fantastica pala cinquecentesca di Lorenzo Lotto, e con loro altri ottanta luoghi tra chiese, aree archeologiche, palazzi e siti storici che normalmente sarebbero chiusi al pubblico, ma che sono invece aperti e visitabili grazie al Touring Club Italiano, l’associazione che dal 1894 – anno della sua fondazione – si prende cura del paesaggio e del patrimonio artistico, culturale a naturale del Bel Paese, promuovendo una filosofia di turismo sostenibile che valorizzi la straordinaria ricchezza italiana, diffusa capillarmente da nord a sud. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 settembre 2020) C’è la basilica palatina di santa Barbara a Mantova, la casa museo Boschi Di Stefano con la sua collezione d’arte contemporanea e la chiesa di san Maurizio al Monastero Maggiore a Milano, la chiesa di santa Maria Egiziaca a Napoli o quella di san Bernardino al Pignolo a Bergamo, che conserva una fantastica pala cinquecentesca di Lorenzo Lotto, e con loro altri ottanta luoghi tra chiese, aree archeologiche, palazzi e siti storici che normalmente sarebbero chiusi al pubblico, ma che sono invece aperti e visitabili grazie al Touring Club Italiano, l’associazione che dal 1894 – anno della sua fondazione – si prende cura del paesaggio e del patrimonio artistico, culturale a naturale del Bel Paese, promuovendo una filosofia di turismo sostenibile che valorizzi la straordinaria ricchezza italiana, diffusa capillarmente da nord a sud.

ignaziocorrao : Mentre molti dicono “spendiamo tutto, anche i 37mld del #MES”, io dico “spendiamo bene” e ricordo a tutti che il… - RaiRadio2 : Mascherine sempre allacciate e fari accesi anche di giorno! Occhi aperti, prudenti e vigili tutte le mattine con… - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO LAMORGESE: 'COS'HA OTTENUTO DALLA UE PER APRIRE I PORTI ITALIANI?' - Mateus24874007 : @stefania_model ma così grande e sufficiente per il sogno ad occhi aperti di chi crea con il livello del dono timbrico Luciano Pavarotti ... - infoiteconomia : Weekend di Musei aperti per Friuli Doc -

Ultime Notizie dalla rete : Aperti per Touring Club Italiano: al via la campagna "Aperti per voi" Io Donna Sul posto la Polizia. Magro il bottino per l’uomo fuggito in auto, forse con l’aiuto di un complice

A quel punto sono stata costretta ad aprire il cassetto, dove c’erano appena un centinaio ... Era tutto bardato, impossibile vedere anche il più piccolo particolare”. Un magro bottino per il ...

Dorsale quantistica in fibra ottica cambia l’osservazione del cosmo

Tempo atomico su fibra ottica: la dorsale quantistica italiana offre un nuovo strumento all’osservazione del cosmo grazie al Cnr La dorsale quantistica italiana in fibra ottica dell’Istituto Nazionale ...

A quel punto sono stata costretta ad aprire il cassetto, dove c’erano appena un centinaio ... Era tutto bardato, impossibile vedere anche il più piccolo particolare”. Un magro bottino per il ...Tempo atomico su fibra ottica: la dorsale quantistica italiana offre un nuovo strumento all’osservazione del cosmo grazie al Cnr La dorsale quantistica italiana in fibra ottica dell’Istituto Nazionale ...