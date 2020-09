Uomini e donne, Luca Onestini sbarca in Rai: nuovi progetti per l’ex tronista (Di sabato 12 settembre 2020) Luca Onestini da Uomini e donne ad inviato in Rai E’ un anno davvero ricco per Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e donne, dopo aver trovato l’amore accanto a Ivana Marzova è pronto a lanciarsi in nuovi e grandi progetti. Il giovane modello dopo aver concluso la sua esperienza in radio a Miseria e Nobiltà su Radio 105, accanto al suo legatissimo amico Tonon, è sbarcato in Rai. L’ex gieffino sarà fino al 25 settembre un inviato della trasmissione C’è tempo per… condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Tempo fa, in una diretta su Instagram, il ragazzo aveva già accennato qualche piccola curiosità ... Leggi su controcopertina (Di sabato 12 settembre 2020)daad inviato in Rai E’ un anno davvero ricco per. L’exdi, dopo aver trovato l’amore accanto a Ivana Marzova è pronto a lanciarsi ine grandi. Il giovane modello dopo aver concluso la sua esperienza in radio a Miseria e Nobiltà su Radio 105, accanto al suo legatissimo amico Tonon, èto in Rai. L’ex gieffino sarà fino al 25 settembre un inviato della trasmissione C’è tempo per… condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. Tempo fa, in una diretta su Instagram, il ragazzo aveva già accennato qualche piccola curiosità ...

