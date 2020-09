Puglia: Scalfarotto, 'dicono che voglio far perdere sinistra ma non so dove sia' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Mi dicono ti sei candidato per far perdere la sinistra. Dov'è la sinistra? E' quella che non riesce ad approvare la doppia preferenza di genere?" Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Miti sei candidato per farla. Dov'è la? E' quella che non riesce ad approvare la doppia preferenza di genere?" Lo ha affermato Ivan, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regionein una manifestazione a Bari.

