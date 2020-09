Matera | ragazzine britanniche drogate e violentate da un branco

(Di venerdì 11 settembre 2020) OTTO MAGGIORENNI 11 settembre 2020 19:21 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

anna_volante : RT @AngeloTani: È questa la cultura occidentale della #Santanchè? “Piangevano a dirotto,si trovavano completamente terrorizzate',è il dram… - PatriziaOrlan11 : RT @AngeloTani: È questa la cultura occidentale della #Santanchè? “Piangevano a dirotto,si trovavano completamente terrorizzate',è il dram… - aranciaverde : RT @fanpage: 'Piangevano a dirotto, erano completamente terrorizzate' Il drammatico racconto dello zio delle due ragazzine americane stupra… - aranciaverde : RT @AngeloTani: È questa la cultura occidentale della #Santanchè? “Piangevano a dirotto,si trovavano completamente terrorizzate',è il dram… - AngeloTani : È questa la cultura occidentale della #Santanchè? “Piangevano a dirotto,si trovavano completamente terrorizzate',è… -

Ultime Notizie dalla rete : Matera ragazzine

Emergono nuovi dettagli sullo stupro di gruppo su due minorenni inglesi durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci, vicino Matera. Alla violenza hanno partecipato in 8 Stupro di gruppo ...Sono stati inchiodati dalle telecamere di sorveglianza i quattro ragazzi arrestati - gli altri quattro indagati sono in stato di libertà - con l'accusa di aver drogato e violentato due minorenni ingle ...