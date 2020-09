Il Lione di Garcia non va oltre lo 0-0 con il Bordeaux (Di venerdì 11 settembre 2020) Bordeaux, Francia, - Non vanno oltre lo 0-0 Bordeaux e Lione nell'anticipo della terza giornata di Ligue 1 . Le formazioni di Gasset e Rudi Garcia non lasciano molto spazio alle emozioni e si dividono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020), Francia, - Non vannolo 0-0nell'anticipo della terza giornata di Ligue 1 . Le formazioni di Gasset e Rudinon lasciano molto spazio alle emozioni e si dividono ...

sportli26181512 : Il Lione di Garcia non va oltre lo 0-0 con il Bordeaux: Non basta una buona prestazione di Aouar all'ex tecnico gia… - saveriocamba : Ps. I tifosi del Lione dai commenti che leggo non hanno preso benissimo la cessione ?? Gli insulti a Garcia si sprecano - gabrielemilan98 : RT @TheRiddler1899: Azz quindi Kalulu avrebbe fatto il titolare al Lione Quest anno . L ha detto Garcia, mentre voi insultavate questo raga… - sportli26181512 : Lione, Garcia: 'Nessuna offerta per Depay' VIDEO: L'allenatore del Lione, Rudi Garcia commenta le voci di...… - Mediagol : #VIDEO Lione, Garcia gela la #Roma: “Depay? Nessuna offerta per lui, ecco la verità” -