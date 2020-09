Io tu noi, Lucio – Il docufilm su Battisti su Rai 2 (Di giovedì 10 settembre 2020) Io tu noi, Lucio promette di accendere i riflettori su Lucio Battisti, uno dei cantautori immortali del panorama musicale italiano. Il docufilm diretto da Giorgio Verdelli racconterà la vita e la carriera dell’artista, grazie a interventi reali e un racconto fatto da Sonia Bergamasco. Io tu noi, Lucio sarà un vero e proprio viaggio nel mondo di Battisti. Lo troveremo agli esordi con la sua chitarra e poi al fianco di Mogol per firmare i suoi primi successi. Io tu noi, Lucio – Il docufilm Il racconto di Io tu noi, Lucio sarà affidato ai tanti artisti, musicisti e amici che hanno vissuto da vicino Battisti. Una personalità complessa la sua, spesso difficile da intuire grazie alle ... Leggi su giornal

RaiRadio2 : Un artista puro, geniale e mai servile: il #9settembre 1998 il mondo della musica perdeva #LucioBattisti. A noi rim… - Massimo_Poggini : RT @Spettakolo_mag: Stasera su @RaiDue il docufilm “Io tu noi, Lucio”. Da non perdere. #luciobattisti Regia di @gioverdelli - Frances38883640 : RT @Spettakolo_mag: Stasera su @RaiDue il docufilm “Io tu noi, Lucio”. Da non perdere. #luciobattisti Regia di @gioverdelli - Spettakolo_mag : Stasera su @RaiDue il docufilm “Io tu noi, Lucio”. Da non perdere. #luciobattisti Regia di @gioverdelli… - Cettina55947248 : RT @Almi__C: Stasera ci sarà Ermal in TV e la giornata finalmente ha senso ???? #ermalmeta #iotunoiLucio -