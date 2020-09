Internazionali BNL d’Italia 2020, sorteggio tabellone in tv: data, orario e diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli Internazionali BNL d’Italia torneranno fra gli schermi degli appassionati di tutta Italia, per un’edizione 2020 inusuale e particolarmente attesa. L’evento con sede a Roma presenta come attrazioni principali Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem, fra i favoriti per la conquista del torneo. Fra gli azzurri, da evidenziare le presenze di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, pronti a insidiare gli atleti precedentemente menzionati. Il sorteggio utile a delineare il tabellone principale andrà in scena venerdì 11 settembre, sebbene l’orario d’inizio non sia ancora stato comunicato: la copertura televisiva dovrebbe essere affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con diretta ... Leggi su sportface

Gli Internazionali BNL d'Italia 2020 vedranno al via un totale di diciannove italiani tra main draw e tabellone di qualificazione. In un’edizione inedita del torneo capitolino che andrà in scena nel m ...

“Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come avrei voluto, alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl d’Itali ...

