Ultime Notizie Roma del 09-09-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio azzolin più collaborazione meno scontro politico l’informativa urgente della ministra dell’Istruzione sulla ripresa dell’anno scolastico ascoltiamo un estratto del suo intervento nella camera dei deputati e generale Purtroppo anche fenomeni di dispersione scolastica Abbiamo previsto uno stanziamento di 236 milioni per dare libri scolastici zaini dispositivi digitali gratuitamente alle ragazze ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado testi che stanno per essere loro forniti direttamente dalle scuole il bando è scaduto lo scorsoluglio Hanno aderito quasi 4900 scuole daremo subito già a settembre libri gratis a oltre 425 mila tra studentesse e studenti coronavirus ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 1760 41 in ... Leggi su romadailynews

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.370 nuovi contagi con 92.400 tamponi e 10 decessi… - romatv : È un giorno triste per l’@OfficialASRoma e per Zaniolo Domani la squadra affronterà il Frosinone in amichevole Ma… - CorriereCitta : Ladispoli, parte la sfida: tre giorni dedicati al calcio balilla - CURVASUDROMA191 : RT @corgiallorosso: Fuori #Baldissoni, resta #Fienga: presentata la nuova lista del cda di #AsRoma -