Lavazza e Juventus: affari di gusto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il brand Lavazza e lo sport sono legati a doppio filo da molto tempo: l’azienda torinese è l’unica in ambito food ad essere sponsor di tutti e quattro i tornei del Grande Slam (US Open, Wimbledon, Roland Garros, Australian Open) e bere una tazzina di caffè durante gli scambi è una attività che ormai fa parte dell’immaginario tennistico, quasi quanto le fragole con la panna simbolo dello storico torneo di Wimbledon. Nel mondo del calcio, nel 2018 ha poi scelto di parlare a milioni di appassionati della Premier League attraverso un accordo pluriennale come “Official Coffee” di Arsenal F.C. e Liverpool F.C., due tra le più prestigiose società di calcio del Regno Unito. Ma l’accordo dei giorni scorsi è storico perché coinvolge una realtà italiana e rafforza la sinergia ... Leggi su linkiesta

