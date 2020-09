L’acne di Giulia De Lellis diventa un “caso”, Ema Stokholma: “Ci vedo poca sincerità…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giulia De Lellis dopo essersi presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con le imperfezioni nel viso per lanciare un bel messaggio positivo, è diventata un caso mediatico. Per questo motivo, anche oggi pomeriggio si è parlato di lei nel corso de La Vita in Diretta. Ema Stokholma contro Giulia De Lellis: “Nel suo messaggio... L'articolo L’acne di Giulia De Lellis diventa un “caso”, Ema Stokholma: “Ci vedo poca sincerità…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

