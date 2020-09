Juventus, Agnelli: “Voglio complimentarmi, decisione coraggiosa” (Di martedì 8 settembre 2020) Agnelli Juventus- Intervenuto in occasione dell’assemblea generale dell’ECA, Andrea Agnelli ha colto l’occasione per complimentarsi con l’Uefa per la gestione della stagione appena conclusa. Il presidente bianconero ha così ammesso: “Ringrazio la UEFA, il suo presidente e tutte le persone sul campo che hanno permesso la conclusione della stagione. Il rinvio dell’Europeo è stata una decisione molto coraggiosa e per questo ringrazio Ceferin e la UEFA. Inoltre voglio ringraziare la FIFA per averci aiutati con i calendari”. Agnelli Juventus, le parole del presidente nell’assemblea dell’Eca Agnelli ha poi aggiunto: “Voglio complimentarmi virtualmente con il Bayern Monaco per la ... Leggi su juvedipendenza

