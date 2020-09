Delrio su Ritorno in Classe: il Dibattito Sulla Scuola è Partito Tardi (Di martedì 8 settembre 2020) Il quotidiano “La Stampa” intervista Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera. “La Scuola è la più grande infrastruttura del Paese. Se n’è parlato troppo poco, per colpa di tutti” esordisce. Alla domanda se il Governo abbia trascurato l’educazione rispetto ad altri settori, Delrio risponde: “Purtroppo è vero, il Dibattito Sulla Scuola è Partito Tardi e tra le polemiche“. “Invece bisognava stringere un grande patto educativo tra studenti, famiglie, insegnanti. Ora non bisogna perdere tempo, dobbiamo concentrarci per aprire bene e in sicurezza dappertutto” prosegue. Parlando di docenti, conclude: “Io penso che vinceremo la ... Leggi su youreduaction

