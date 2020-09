Bambino positivo in un asilo nido in provincia di Trento: in isolamento i compagni e due educatrici (Di martedì 8 settembre 2020) È stato un controllo in ospedale a svelare il contagio di un Bambino di Pergine, in provincia di Trento, il primo positivo in un asilo nido trentino. Le strutture per l’infanzia della provincia sono state riaperte una settimana fa, il primo settembre: il piccolo era asintomatico, e il tampone è stato effettuato venerdì. Lo ha spiegato il sindaco, Roberto Oss Emer, sulla pagina social del Comune, invitando i genitori a “non abbassare la guardia” e a “non portare i bambini al nido o alla materna in caso di sintomi influenzali”. L’asilo nido, gestito dalla cooperativa “Città Futura”, accoglie 66 bambini. I bambini, come impongono le nuove norme, ... Leggi su ilfattoquotidiano

