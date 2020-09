Martinelli si ritira a 27 anni: il comunicato del Palermo (Di lunedì 7 settembre 2020) Alessandro Martinelli si è ritirato dal calcio giocato all’età di 27 anni per problemi di salute: il comunicato ufficiale del Palermo Alessandro Martinelli si è ritirato dal calcio giocato all’età di 27 anni per problemi di salute. Il comunicato ufficiale del Palermo. «Gli esami medici approfonditi a cui nelle ultime settimane si è sottoposto Alessandro Martinelli hanno purtroppo manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività agonistica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Martinelli si ritira a 27 anni: il saluto commosso della Sampdoria

Cresciuto nella Sampdoria, Alessandro Martinelli è costretto a lasciare il calcio per gravi problemi di salute. I blucerchiati gli hanno dedicato un saluto sui propri canali ufficiali

