RECENSIONE | A Venezia77 ‘PADRENOSTRO’: gli anni di piombo attraverso gli occhi di un bambino (Di venerdì 4 settembre 2020) VENEZIA – Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia e’ il giorno dell’atteso ‘PADRENOSTRO’, film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, in concorso alla kermesse e in uscita nelle sale il 24 settembre. La pellicola, ambientata a Roma nel 1976, e’ tratta da una storia vera, quella dell’attentato terroristico dei Nuclei Armati Proletari al vicequestore Alfonso Noce, padre del regista e interpretato da Favino. A raccontare i fatti e’ pero’ lo sguardo di un bambino di appena 10 anni, Valerio, alter ego del regista e testimone dell’assalto ai danni del padre, splendidamente interpretato dal giovane Mattia Garaci. Il vicequestore sopravvivera’ all’attentato ma le cicatrici emotive, ancor piu’ di quelle fisiche, avranno bisogno di molto tempo per rimarginarsi. Questo vale ancor piu’ per il piccolo Valerio che da quel giorno vivra’ nella paura costante di poter perdere il padre, mentre l’immagine del terrorista Martino Zicchitella coperto di sangue a terra, che lo guarda prima di morire, continuera’ ad essere stampata davanti ai suoi occhi. Ad aiutarlo in questo momento difficile, l’incontro con Christian (Francesco Gheghi) un ragazzo che sembra comparire dal nulla: nascera’ un’amicizia catartica che fara’ cadere il muro tra buoni e cattivi che negli anni di piombo divideva l’Italia a meta’. Leggi su dire

Alberto Barbera lo ha presentato come uno dei suoi film del cuore di questa Venezia77: Night in Paradise, infilandosi nel genere del gangster movie, si stabilisce fuori concorso nell’edizione più auto ...

Rabbia, disperazione, senso di abbandono, dolore, incredulità. Questi i sentimenti dominanti in The Human voice (La voce umana), corto diretto dal maestro Pedro Almodóvar, che si appoggia completament ...

