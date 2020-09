Gli operai tornano sui tetti: alla Dema è servito (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli operai tornano a protestare sui tetti, prodromo di un autunno che si annuncia durissimo, specialmente in Campania. Il ritorno ad una protesta che da qualche anno era scemata è arrivato da parte dei due operai della Dema, azienda del settore aeronautico che giovedì aveva comunicato a gran parte degli operai la cassa integrazione a zero ore via Whatsapp. Mentre Fim, Fiom e Uilm avevano già deciso per ieri mattina un presidio sotto la sede del Consiglio regionale della Campania … Continua L'articolo Gli operai tornano sui tetti: alla Dema è servito proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

