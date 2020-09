Baldur's Gate III costerà €60 già in Early Access. Quante ore di gioco proporrà inizialmente? (Di venerdì 4 settembre 2020) Baldur's Gate 3 dovrebbe entrare in Accesso anticipato questo mese e ora abbiamo ottenuto alcuni dettagli in più sul lancio per gentile concessione del director of publishing di Larian Studios, Michael Douse. In primo luogo, alcune notizie leggermente negative per coloro che speravano di guadagnare uno sconto accedendo con anticipo al gioco: secondo Douse, Baldur's Gate 3 in Early Access avrà un prezzo pieno di 60 Euro. Detto questo, il prezzo è probabilmente giustificabile, poiché la campagna di Accesso anticipato richiederà circa 25 ore per essere completata. Larian in precedenza ha fornito alcuni dettagli in più su ciò che includerà l'Accesso anticipato di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #BaldursGateIII: 60 Euro in early access, scopriamo quante ore di gioco saranno disponibili. - iloveDannyBoy : A 20 anni da Baldur's Gate 2 esce Baldur's Gate 3. Ho paura sia una cagata pazzesca. - GamerNewsit : I ragazzi di Owlcat Games e Deep Silver portano su console uno degli RPG più profondi degli ultimi anni, ecco a voi… - _tupadre : @eldealado_ baldur's gate tambien buscalo! ya casi sale el 3 uwu - d4rkdev : larian studios: Traduzione in italiano per Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3: italian translation - Firma la petizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate Baldur's Gate III costerà €60 già in Early Access. Quante ore di gioco proporrà inizialmente? Eurogamer.it Baldur's Gate 3: la particolare visione di inferno e demoni spiegata da Larian Studios 122

Baldur's Gate 3 contiene una particolare visione dell'Inferno e dei demoni, molto ben codificata e radicata poi nello sviluppo della storia, spiegata da Larian Studios. NOTIZIA di Giorgio Melani — 24/ ...

Baldur's Gate III avrà il proprio personalissimo concetto di Inferno

Questo mese avremmo dovuto mettere le mani sulla closed beta di Baldur's Gate III, ma sfortunatamente Larian Studios ha rinviato il tutto al 30 settembre. Ad ogni modo, nonostante i giorni che ci sepa ...

Baldur's Gate 3 contiene una particolare visione dell'Inferno e dei demoni, molto ben codificata e radicata poi nello sviluppo della storia, spiegata da Larian Studios. NOTIZIA di Giorgio Melani — 24/ ...Questo mese avremmo dovuto mettere le mani sulla closed beta di Baldur's Gate III, ma sfortunatamente Larian Studios ha rinviato il tutto al 30 settembre. Ad ogni modo, nonostante i giorni che ci sepa ...