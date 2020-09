Infanticidio di massa in Germania, donna uccide i 5 figli: il più grande aveva 8 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) I cadaveri di cinque bambini sono stati ritrovati nella città di Solingen nella Germania occidentale. Parlando alla Dpa, un portavoce della polizia della vicina città di Wuppertal ha confermato il ritrovamento dei bambini in una casa privata all’interno di un blocco di appartamenti. Non è chiara l’identità di chi ha fatto la scoperta, e non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o potenziali sospetti. Come riportato da Bild, la nonna dei bambini ha chiamato la polizia e li ha informati che la figlia 27enne aveva ucciso cinque dei suoi figli e forse stava viaggiando con un altro bambino, con l’obiettivo di suicidarsi. Germania sconvolta dal delitto di Solingen I bambini morti avevano rispettivamnte uno, due, tre, sei e otto ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Infanticidio massa Master in medicina legale – partecipazione gratuita Salernonotizie.it