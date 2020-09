Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 3 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Hudson E REX episodi 3 settembre. La serie tv poliziesca canadese che si ispira al celebre telefilm Il commissario Rex torna su Rai 3 giovedì 3 settembre 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Hudson e Rex episodio 15 Strani fenomeni. Due ragazzi finiscono su un palo perchè accecati da una luce nel cielo. Sebbene si tratti solo di un incidente, Charlie ha un presentimento e decide di indagare. Le teorie all’inizio sono tante, ma la più razionale è che esista un congegno in grado di lanciare impulsi elettromagnetici. Quando l’inventore di uno strumento simile muore a causa di un’esplosione, capisce di ... Leggi su cubemagazine

