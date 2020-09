Ostia, Bordoni: ‘Zona Ponente isolata, danni e cedimenti ma il Comune è sparito’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Rimuovere le impalcature da via Antonio Forni, via Umberto Cagni e via Vincon, procedere con i lavori di messa in sicurezza, restituire decoro alle strade del quartiere di Nuova Ostia”. Queste le priorità per la zona di Ponente all’esito del sopralluogo effettuato dal consigliere capitolino della LEGA Davide Bordoni. “Un comprensorio intero recintato a tempo indeterminato. Cadono cornicioni e crollano le facciate delle case popolari, il Comune viene a transennare e poi sparisce, per gli interventi di consolidamento e ripristino nessuno si è visto. Marciapiedi e parcheggi sottostanti le case, un cedimento alla volta, non sono neanche più agibili in un percorso a ostacoli tra buche e detriti. Questa la sintesi del nostro sopralluogo per le strade di Nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta

