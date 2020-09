Napoli, il presidente De Laurentiis: “La Juve ci deve temere! Vi dico che Napoli sarà” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso dell’evento “E’ tutta una questione di gusto” Il presidente del Napoli Aurelio De … L'articolo Napoli, il presidente De Laurentiis: “La Juve ci deve temere! Vi dico che Napoli sarà” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

berlusconi : Sono intervenuto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Campania a sostegno del candidato presidente… - gennaromigliore : Italia Viva, grazie alla costante presenza del presidente @Ettore_Rosato sul territorio e all’entusiasmo dei nostri… - ItaliaViva : All’Hotel Renaissance di Napoli, con @Ettore_Rosato, abbiamo presentato le liste di Italia Viva per le prossime ele… - ilCostam : @capuanogio @cinziaju Ragazzi basta fare richiesta tramite presidente della regione,e logico che se dovesse aprire… - russotony79 : RT @CommercioDi: Per San Gennaro la Camera di Commercio di Napoli provvederà all’illuminazione di via Duomo e di una parte di Forcella e di… -