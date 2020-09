Calendario Serie A 2020/2021, il sorteggio corre in Rete (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una modalità tutta nuova per il sorteggio del Calendario della Serie A 2020/2021. Un successo che ha riunito quasi 200mila appassionati, sui dispositivi più svariati. Riparte il campionato e, mai come quest’anno, c’è un feroce bisogno di consumare i rituali più classici dello sport più amato nel mondo. Primo su tutti – in ordine cronologico … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Inter : ?? | CALENDARIO Ecco il calendario completo della @SerieA '20/'21 dei nerazzurri #SerieATIM #NonPrendereImpegni ?? - Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - SkySport : RIPARTE LA SERIE A TIM Segui con Sky Sport 24 i commenti al calendario della Serie A 2020/21 ? Dalle 12.00 i commen… - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Juve, il calendario della Serie A 2020/21: derby alla 10a, Inter alla penultima: Calen… - fabriziobocca1 : Dall'affare Messi al calendario di Serie A, far finta di essere sani. Il calcio in una dimensione parallela, non re… -