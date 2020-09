Bonus pagamenti con bancomat e carte di credito, arriva il codice tributo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Siamo agli sgoccioli, scade il 16 settembre il termine per il versamento delle imposte. È poco prima della scadenza per gli esercenti attività di impresa, arte e professione arriva il codice da utilizzare per fruire del Bonus pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.). Il codice istituito dall’Agenzia delle Entrate permette di utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato che riguarda le commissioni sostenute e addebitate dalle banche per fra fronte alla trasmissione effettuate dai consumatori finali che si sono avvalsi del sistema di pagamento elettrico, con decorrenza dal 1° luglio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione numero 48/E/2020, dove indica il ... Leggi su notizieora

