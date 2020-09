Lo chef Locatelli: "Giusto alleviare la sofferenza delle aragoste, le ho sentite gridare" (Di martedì 1 settembre 2020) Per Giorgio Locatelli è Giusto alleviare la sofferenza delle aragoste cucinate da vive: lo chef giura di averle “sentite gridare” ed è quindi favorevole ad adottare dei metodi che possano in qualche modo anestetizzarle. Il suo punto di vista incontra quello dei veterinari britannici, i quali di recente hanno rivolto un appello ai cuochi affinché adottino un sistema meno «barbarico» per cucinare aragoste, granchi, gamberi e altri crostacei e per non farli soffrire. I membri della British Veterinary Association chiedono di stordire gli animali e non gettarli vivi nell’acqua bollente. D’altronde diverse ricerche, come quella del professor John Elwood ... Leggi su huffingtonpost

Per Giorgio Locatelli è giusto alleviare la sofferenza delle aragoste cucinate da vive: lo chef giura di averle “sentite gridare” ed è quindi favorevole ad adottare dei metodi che possano in qualche m ...

1. ANESTESIA ALLE ARAGOSTE PRIMA DI CUOCERLE

Cristina Marconi per ''Il Messaggero'' «Non posso buttare una cosa viva nell' acqua bollente!» gridava ridendo Diane Keaton in una delle scene più divertenti di Io e Annie, davanti a un Woody Allen te ...

