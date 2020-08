Immigrati, mercoledì vertice Musumeci-Conte. Il governatore: “Raccolto invito a confronto” (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – Alla fine il premier Giuseppe Conte si è deciso a incontrare il governatore siciliano Nello Musumeci sull’emergenza sbarchi. Dopo il braccio di ferro tra Sicilia e Palazzo Chigi, con l’ordinanza con cui il governatore chiedeva lo svuotamento degli hotspot e dei centri di accoglienza per il mancato rispetto delle condizioni sanitarie e anti-coronavirus per gli Immigrati irregolari – ordinanza impugnata dal governo e sospesa in tempi record dal Tar -, ora, mentre Lampedusa è presa d’assalto dai continui sbarchi, il premier ha accettato il confronto. Musumeci: “Raccolto ennesimo invito, porteremo nostre ragioni” “L’emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato ... Leggi su ilprimatonazionale

