Finge di essere morto per non dare i soldi alla moglie: quando viene scoperto lei… (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa è la storia di Danny Gonzalez, un uomo di 27 anni. Originario dell’Honduras, Danny lavora negli Stati Uniti e invia alla moglie dei soldi per vivere; tuttavia, la donna reclama sempre più soldi, fino a quando Danny decide di farla finita… Finge di morire per non dare i soldi alla moglie Danny ha finto la propria morte perché non sopportava più le richieste della moglie. Stanco dell’atteggiamento, a suo dire, petulante della moglie, Gonzalez ha pensato bene di inviarle delle foto in cui c’era lui morto con dell’ovatta ne naso. Quello che però non aveva calcolato è che la ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Finge essere Finge di essere investito e deruba conducente, arrestato 34enne Radio Lombardia Ciao Napoli, Allan all'Everton: ecco la storia del mastino che è tornato alla corte di Re Carlo

Dopo 5 anni di odi et amo alle falde del Vesuvio Allan avrà una nuova avventura. Il mastino, che per anni ha fatto gioire i tifosi del Napoli, è andato all’Everton per 24 milioni più 4 di bonus (si as ...

Pubblicizzano finti finanziamenti su Facebook, scoperta truffa milionaria online: oscurati cinque siti

Le indagini della Guardia di Finanza di Pordenone dopo la denuncia di un cittadino: aveva chiesto un prestito per cinquantamila euro PORDENONE. Attraverso la pubblicità sui social network, offrivano l ...

