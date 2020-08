LIVE Ritiro Palermo, segui gli aggiornamenti testuali in tempo reale e i live streaming da Petralia Sottana (Di domenica 30 agosto 2020) Ritiro Palermo CALCIOVuoi sapere quale sarà il Palermo del futuro? Vuoi tutte le notizie sui rosanero e sul nuovo allenatore? Vuoi guardare da vicino i nuovi giocatori con foto e video? TROVI TUTTO SU MEDIAGOL.IT.segui LA CRONACA TESTUALE CON GLI aggiornamenti MINUTO PER MINUTO (in basso) E GUARDA LE TRASMISSIONI streaming CON I GIORNALISTI DI MEDIAGOL E LE IMMAGINI IN DIRETTA DAL CAMPO.Collegati su Mediagol per i live streaming alle 9.30, alle 12.30, alle 16.30 e alle 18.30 in diretta su Facebook, Twitch, YouTube, Twitter e sul nostro sito internet.eventolive id=935021CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DEL Palermo CALCIOCLICCA QUI PER VEDERE I VIDEO DEL Palermo ... Leggi su mediagol

