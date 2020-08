Davide Mengacci: "Ho tenuto uno squaletto baby" (Di domenica 30 agosto 2020) Davide Mengacci, padrone di casa (assieme ad Anna Moroni) di 'Ricette all'italiana', dal lunedì al sabato alle 11:20, su Rete4, ha confidato, a 'TvMia', il segreto per restare in perfetta linea e resistere alle tentazioni del cibo. I suoi cagnolini, Pedro e Nat, lo aiutano a mantenersi sempre in forma: 30 agosto 2020 16:22. Leggi su blogo

toysblogit : Davide Mengacci: 'Ho tenuto uno squaletto baby' - gossipblogit : Davide Mengacci: 'Ho tenuto uno squaletto baby' - Liguglia : @KSport24 @pietromichi @DiMarzio Gli harlem globe trotter e davide mengacci. - Vitellozzo : Davide Mengacci Ministro delle Finanze - NataleBonumore : RT @fralazza18: @fattoquotidiano il 6 aprile 1993 Matteo Salvini partecipò a 'Il pranzo è servito', il quiz condotto da Davide Mengacci. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Mengacci Davide Mengacci sfida Antonella Clerici: “A Ricette all’italiana mi mostro…” Lanostratv Davide Mengacci sfida Antonella Clerici: “A Ricette all’italiana mi mostro…”

La nuova stagione televisiva sta per partire ed anche per quest’anno i programmi di cucina non mancheranno. Il tema, nonostante negli ultimi anni venga ripreso da ogni rete e a tutte le ore, continua ...

Amici, questo bambino è uno dei protagonisti del talent: lo riconoscete?

Qui aveva appena qualche mese di vita, quest’anno ha compiuto 51 anni: è uno dei giudici più amati di Tu sì que vales, ma è anche uno degli insegnanti di Amici. Rudy Zerbi da piccolo-Foto web- Meteowe ...

La nuova stagione televisiva sta per partire ed anche per quest’anno i programmi di cucina non mancheranno. Il tema, nonostante negli ultimi anni venga ripreso da ogni rete e a tutte le ore, continua ...Qui aveva appena qualche mese di vita, quest’anno ha compiuto 51 anni: è uno dei giudici più amati di Tu sì que vales, ma è anche uno degli insegnanti di Amici. Rudy Zerbi da piccolo-Foto web- Meteowe ...