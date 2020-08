Rc Auto - L'Ivass segnala sette nuovi siti che propongono polizze false (Di giovedì 27 agosto 2020) Giunge dallIvass lennesimo invito ad alzare il livello di guardia sulle polizze false, spesso proposte online o addirittura via telefono, sfruttando come canale Whatsapp. LIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha pubblicato una nuova lista di sette siti che forniscono Rc Auto non valide, le quali, di conseguenza, rendono il veicolo privo di coperture. Si tratta dei portali: aronaassicurazioni.com, brokerbressan.site, cremoneseassicurazioni.com, polizzarc.com, sheltiaassicura.com, sicurezzabrokere.com e subitoassicurarca.com.Multe salate. Nonostante le ripetute segnalazioni del garante e le truffe scovate dalle indagini della Guardia di finanza, il fenomeno non sembra attenuarsi, esponendo gli Automobilisti a seri rischi: non solo per le ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Rc Auto - L'Ivass segnala sette nuovi siti che propongono polizze false - chevida : RT @quattroruote: Rc auto, l' #Ivass segnala sette nuovi siti che propongono #assicurazioni false ----> - quattroruote : Rc auto, l' #Ivass segnala sette nuovi siti che propongono #assicurazioni false ----> - qui_finanza : Rc auto, segnalati altri 7 siti falsi: quali sono e come evitare la truffa L'Ivass segnala altri portali di false a… - davide_del : RT @TrendOnline: #Rc #auto: altri 7 siti con #polizze false. Come evitare la truffa? -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Ivass Assicurazioni: Ivass segnala 7 siti che promuovono polizze Rc auto false borsaitaliana.it Rc Auto

Giunge dall’Ivass l’ennesimo invito ad alzare il livello di guardia sulle polizze false, spesso proposte online o addirittura via telefono, sfruttando come canale Whatsapp. L’Istituto per la vigilanza ...

Rc auto temporanee false: occhio ai vostri soldi

Occhio alle Rc auto temporanee false: 50 euro per una settimana. È un dato in crescita esponenziale. I siti fake sono ormai diventati un’emergenza di cui deve occuparsi anche il legislatore, afferma M ...

Giunge dall’Ivass l’ennesimo invito ad alzare il livello di guardia sulle polizze false, spesso proposte online o addirittura via telefono, sfruttando come canale Whatsapp. L’Istituto per la vigilanza ...Occhio alle Rc auto temporanee false: 50 euro per una settimana. È un dato in crescita esponenziale. I siti fake sono ormai diventati un’emergenza di cui deve occuparsi anche il legislatore, afferma M ...