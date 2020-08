Nazione Rom presenta denuncia contro i comuni di Roma, Torino e Firenze (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 20 agosto 2020, Marcello Zuinisi, legale rappresentante Associazione Nazione Rom (ANR) ha depositato c/o il Tribunale di Roma una “denuncia/querela” contro i comuni di Roma, Torino, Firenze ed UNAR Ufficio Nazionale AntidiscrimiNazione Razziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'atto è stato sottoposto ai Giudici per le Indagini Preliminari (GIP) Maria Clementina Forleo ed Angela Gerardi e Procura della Repubblica, Capo Procuratore Michele Giarritta Michele, PM Alberto (...) - Tribuna Libera / ROM, Roma, Torino, Firenze Leggi su feedproxy.google

