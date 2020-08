Incendi a sud di Roma, i Sindaci di Pomezia e Ardea incontreranno il Prefetto (Di giovedì 27 agosto 2020) I Sindaci di Pomezia, Adriano Zuccalà e di Ardea, Mario Savarese, hanno chiesto udienza al Prefetto di Roma per discutere della situazione del quadrante sud della Città Metropolitana di Roma Capitale, cui appartengono i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno. L’incontro è in programma per il prossimo 2 settembre. «Appena insediati, abbiamo istituito il Nucleo di Controllo Ambientale – afferma il Sindaco Zuccalà – che periodicamente effettua operazioni di monitoraggio del territorio, anche in collaborazione con la ASL e l’Arpa Lazio. Ogni sito di stoccaggio che possa rappresentare anche un ipotetico pericolo per la Città viene controllato, perché riteniamo che il modo migliore per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incendi a sud di Roma, i Sindaci di Pomezia e Ardea incontreranno il Prefetto - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmeteoit: #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #FRANCIA, #Furiosi #INCENDI #Devastano i #Boschi di #VITROLLES. Ecco le #IMMAGINI https://t… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #FRANCIA, #Furiosi #INCENDI #Devastano i #Boschi di #VITROLLES. Ecco le #IMMAGINI - QdSit : Estate di fuoco da Nord a Sud, in Sicilia record di interventi dei Vigili del Fuoco. Allarme @coldiretti: “Una situ… - ColdirettiG : In due mesi distrutti boschi e raccolti, fiamme a ridosso dei centri urbani: il 60% degli incendi è di origine dolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi sud Incendi, estate di fuoco da Nord a Sud, in Sicilia record di interventi dei vigili Quotidiano di Sicilia Nuovo incendio a Siracusa, le fiamme attaccano un noto ristorante in contrada Fanusa (VIDEO)

Nuovo incendio a Siracusa, le cui cause sono al vaglio degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno attaccato questa volta l’area di un ristorante, Villa Fanusa, in contrada Fanusa, ...

Fiamme a Formia: necessari i mezzi aerei – VIDEO

Vasto incendio, a partire dalla tarda mattinata di giovedì, nella periferia di Formia. Si è sviluppato in località Scacciagalline, interessando in particolare canneti e sterpaglie. Una volta lanciato ...

Nuovo incendio a Siracusa, le cui cause sono al vaglio degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno attaccato questa volta l’area di un ristorante, Villa Fanusa, in contrada Fanusa, ...Vasto incendio, a partire dalla tarda mattinata di giovedì, nella periferia di Formia. Si è sviluppato in località Scacciagalline, interessando in particolare canneti e sterpaglie. Una volta lanciato ...