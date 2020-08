Calciomercato Fiorentina, aumenta il pressing per Lucas Torreira (Di giovedì 27 agosto 2020) : i viola ci provano, l’ex Samp è in uscita dall’Arsenal La Fiorentina prosegue il pressing nei confronti di Lucas Torreira. L’ex centrocampista della Sampdoria è in uscita dall’Arsenal, i viola vogliono assolutamente alzare la qualità in mezzo al campo. La società – si legge sul portale Gianlucadimarzio.com – sta aspettando una risposta positiva per poter chiudere l’operazione. Al momento non ci sono offerte concrete, ma a quanto pare i viola sembrano essere in vantaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

