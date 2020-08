Wanda Nara, grosso problema con il Lato B. L'abito (strizzatissimo) è una seconda pelle, il fondoschiena lo "sfonda" | Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) La delusione Wanda Nara la supera così: strizzatissimo in un abito da sera da mille e una notte. Dopo la sconfitta in finale di Champions League del Psg di suo marito Mauro Icardi, la showgirl e agente argentina prima pubblica su Instagram un dolce post con i suoi figli e una dedica ai ragazzi della squadra parigina, quindi manda in delirio i fan pubblicando un selfie allo specchio in abito blu di maglina lunghissimo, fino alle caviglie. Casto? Tutt'altro, perché per una volta Wanda lascia in panchina le docce bollenti in bikini con vista San Siro e fa lavorare l'immaginazione dei maschietti suoi follower. L'abito, più che aderente, diventa una seconda pelle e complice la ... Leggi su liberoquotidiano

RAttivo : @bancopostismo Più Wanda Nara meno Mino Raiola - dade494 : RT @bancopostismo: No, io Wanda Nara non me la merito. - bancopostismo : No, io Wanda Nara non me la merito. - infoitsport : Wanda Nara vola a Lisbona con il look firmatissimo - Look da Vip - infoitsport : Wanda Nara delusa dal Psg fa un selfie da sola in bagno, che sballo – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara in abito da sera strizzatissimo. Un "grosso problema" con il Lato B: "sfonda" il vestito LiberoQuotidiano.it Wanda Nara in abito da sera strizzatissimo. Un "grosso problema" con il Lato B: "sfonda" il vestito

La delusione Wanda Nara la supera così: strizzatissimo in un abito da sera da mille e una notte. Dopo la sconfitta in finale di Champions League del Psg di suo marito Mauro Icardi, la showgirl e agent ...

GF Vip: Fabio Testi fa un’insinuazione su Antonella Elia e Signorini

Fabio Testi, intervistato da Nuovo Tv, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Alfonso Signorini e Antonella Elia, nuova opinionista del GF Vip. Antonella Elia, come ormai noto, ha preso il ...

La delusione Wanda Nara la supera così: strizzatissimo in un abito da sera da mille e una notte. Dopo la sconfitta in finale di Champions League del Psg di suo marito Mauro Icardi, la showgirl e agent ...Fabio Testi, intervistato da Nuovo Tv, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti di Alfonso Signorini e Antonella Elia, nuova opinionista del GF Vip. Antonella Elia, come ormai noto, ha preso il ...