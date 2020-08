Sardegna, Chessa “Rally occasione per turismo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Puntiamo a destagionalizzare il turismo e grazie al Rally d’Italia tante attività del comparto potranno continuare a lavorare anche in autunno, allungando così la stagione”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo della Sardegna, Giovanni Chessa, in occasione della presentazione del Rally d’Italia che si svolgerà nell’Isola dall’8 all’11 ottobre. sat/mrv/red <div>Sardegna, Chessa “Rally occasione per turismo”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Presentato il Rally Italia Sardegna, si correrà dall'otto all'undici ottobre

Presentato in mattinata, a Villa Devoto, il Rally Italia Sardegna, unica tappa italiana del Wrc. La prima novità riguarda la data, confermata ieri. In terra sarda si correrà dall'otto all'undici ottob ...

