Roman Polanski, un giudice dà ragione all'Academy: "L'espulsione è giusta e motivata" (Di martedì 25 agosto 2020) Un giudice del tribunale di Los Angeles ha dato ragione all'Academy: Roman Polanski meritava di essere espulso dall'organizzazione nel 2018. Le richieste di Roman Polanski sono state ufficialmente respinte da un giudice di Los Angeles che ha dato ragione all'Academy confermando la legittimità dell'espulsione dall'organizzazione nel maggio 2018. Il regista aveva fatto causa nel 2019 sostenendo di essere stato rimosso dalla lista dei membri senza essere stato avvisato in anticipo e senza poter avere un processo equo. Il giudice Mary Strobel ha deliberato oggi in tribunale che, nonostante l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences non ha agito nel migliore dei

