Ex presidente Barcellona | «Bartomeu out? Messi può restare»

Joan Laporta commenta il terremoto in casa Barcellona dopo l'annuncio dell'addio di Lionel Messi ai blaugrana Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, ha esortato Josep Maria Bartomeu alle dimissioni per salvaguardare la permanenza di Lionel Messi in blaugrana. «Bartomeu e il suo Consiglio devono dimettersi immediatamente. Hanno minato il morale di Messi per salvarsi dai disordini economici e sportivi che hanno creato. Se si dimettessero, ci sarebbe ancora speranza che Messi rimanga al Barça».

