Covid-19, focolaio al Billionaire: Briatore ricoverato (Di martedì 25 agosto 2020) Emergenza Covid-19: focolaio al Billionaire, Flavio Briatore ricoverato a Milano. Zedda: “I dipendenti andavano controllati” “Altri 52 contagiati tra i dipendenti del Billionaire, e anche lo stesso Flavio Briatore risultato positivo e ricoverato a Milano: spero tanto che tutti loro guariscano presto e non vadano incontro a nessuna grave conseguenze”. Lo scrive su Facebook il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid in club a Porto Cervo, 20enne romana ricoverata #ANSA - arianna20032000 : RT @carlakak: F.Briatore positivo al COVID, è grave al San Raffaele di Milano Con la sua arroganza ha creato un focolaio gigantesco nel s… - Infinity_999 : RT @carlakak: F.Briatore positivo al COVID, è grave al San Raffaele di Milano Con la sua arroganza ha creato un focolaio gigantesco nel s… -